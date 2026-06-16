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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 французька національна команда зустрінеться зі збірною Сенегалу в США.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 16 червня, на Нью-Йорк/Нью-Джерсі Стедіум. Початок — о 22:00 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде австралієць Аліреза Фагані.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Франції — 1.49, успіх Сенегалу — 7.19, нічия — 4.55. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Франція заб'є в обох таймах", представлений показником 1.94. Французи забивали в обох таймах кожного з чотирьох товариських матчів перед ЧС-2026, зокрема бразильцям.

Коефіцієнтом 1.95 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кіліана Мбаппе. Зірка мадридського Реала став найкращим бомбардиром Франції у відборі (п'ять голів у чотирьох матчах), чим вкотре довів свою значущість для збірної, а в матчі проти сенегальців він намагатиметься побити рекорд Олів'є Жиру за голами у футболці французької національної команди (57 проти 56-ти).

Також пропонуємо розглянути сценарій "Сенегал заб'є один гол". На нього можна поставити з показником 2.64. Французи мають солідну захисну ланку, але вони пропустили щонайменше один гол у семи з десяти останніх матчів, тож атака сенегальців спроможна уразити їхні ворота, хоча, імовірніше за все, тільки в одному випадку.

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