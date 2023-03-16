Завершилися чергові три матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
Жозе Моурінью, getty images
16 березня 2023, 23:59
Стали відомі чергові троє учасників чвертьфінальної стадії Ліги Європи УЄФА.
Ромі виявилося достатньо нульової нічиєї, щоб пройти Реал Сосьєдад завдяки перемозі у першому матчі.
Реал Сосьєдад — Рома 0:0 (перший матч — 0:2)
Юніон на своєму полі розгромив берлінський Уніон, завдяки чому пробився до 1/4 фіналу ЛЄ.
Рояль Юніон - Уніон Берлін 3:0 (перший матч — 3:3)
Голи: Теума, 18, Лазар Амані, 63, Лапуссен, 90+4
Вилучення: Габерер, 80
Баєр Леверкузен обіграв Ференцварош з аналогічним рахунком, який був у першому таймі – німецький колектив іде далі.
Ференцварош - Баєр Леверкузен 0:2 (перший матч — 0:2)
Голи: Діабі, 3, Адлі, 81