Ліга Європи

Завершилися чергові три матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Стали відомі чергові троє учасників чвертьфінальної стадії Ліги Європи УЄФА.

Ромі виявилося достатньо нульової нічиєї, щоб пройти Реал Сосьєдад завдяки перемозі у першому матчі.

Реал Сосьєдад — Рома 0:0 (перший матч — 0:2)

Юніон на своєму полі розгромив берлінський Уніон, завдяки чому пробився до 1/4 фіналу ЛЄ.

Рояль Юніон - Уніон Берлін 3:0 (перший матч — 3:3)

Голи: Теума, 18, Лазар Амані, 63, Лапуссен, 90+4

Вилучення: Габерер, 80

Баєр Леверкузен обіграв Ференцварош з аналогічним рахунком, який був у першому таймі – німецький колектив іде далі.

Ференцварош - Баєр Леверкузен 0:2 (перший матч — 0:2)

Голи: Діабі, 3, Адлі, 81