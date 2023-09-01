Команди проведуть у рамках групового етапу шість ігор.
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛІГИ ЄВРОПИ, GETTY IMAGES
01 вересня 2023, 14:49
У п'ятницю, 1 вересня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи на сезон-2023/24.
Нагадаємо, що українські команди не представлятимуть Україну в ЛЄ на стадії групового етапу: Зоря та Дніпро-1 втратили свої можливості раніше.
Зазначимо, що переможці групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи, а володарі других місць зіграють у стикових матчах проти команд, які посіли третє місце у груповому етапі Ліги чемпіонів.
Клуби, які стануть третіми, вирушать до Ліги конференцій.
Група А
- Вест Гем (Англія)
- Олімпіакос (Греція)
- Фрайбург (Німеччина)
- ТСЦ Бачка-Топола (Сербія)
-
-
Група B
- Аякс (Нідерланди)
- Марсель (Франція)
- Брайтон (Англія)
- АЕК (Греція)
-
-
Група C
- Рейнджерс (Шотландія)
- Бетіс (Іспанія)
- Спарта (Чехія)
- Аріс Лімасол (Кіпр)
-
-
Група D
- Аталанта (Італія)
- Спортінг (Португалія)
- Штурм (Австрія)
- Ракув (Польща)
-
-
Група E
- Ліверпуль (Англія)
- ЛАСК (Австрія)
- Юніон (Бельгія)
- Тулуза (Франція)
-
-
Група F
- Вільярреал (Іспанія)
- Ренн (Франція)
- Маккабі Хайфа (Ізраїль)
- Панатінаїкос (Греція)
-
-
Група G
- Рома (Італія)
- Славія (Чехія)
- Шериф (Молдова)
- Серветт (Швейцарія)
-
-
Група H
- Баєр (Німеччина)
- Карабах (Азербайджан)
- Мольде (Норвегія)
- Хекен (Швеція).
Матчі групового етапу Ліги Європи традиційно проходитимуть по четвергах у двох часових слотах: 19:45 та 22:00 за київським часом. Поєдинки будуть зіграні у період з 21 вересня до 14 грудня 2023 року.