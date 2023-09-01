Ліга Європи

Команди проведуть у рамках групового етапу шість ігор.

У п'ятницю, 1 вересня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи на сезон-2023/24.

Нагадаємо, що українські команди не представлятимуть Україну в ЛЄ на стадії групового етапу: Зоря та Дніпро-1 втратили свої можливості раніше.

Зазначимо, що переможці групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи, а володарі других місць зіграють у стикових матчах проти команд, які посіли третє місце у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Клуби, які стануть третіми, вирушать до Ліги конференцій.

Група А

Вест Гем (Англія) Олімпіакос (Греція) Фрайбург (Німеччина) ТСЦ Бачка-Топола (Сербія) Група B Аякс (Нідерланди) Марсель (Франція) Брайтон (Англія) АЕК (Греція) Група C Рейнджерс (Шотландія) Бетіс (Іспанія) Спарта (Чехія) Аріс Лімасол (Кіпр) Група D Аталанта (Італія) Спортінг (Португалія) Штурм (Австрія) Ракув (Польща) Група E Ліверпуль (Англія) ЛАСК (Австрія) Юніон (Бельгія) Тулуза (Франція) Група F Вільярреал (Іспанія) Ренн (Франція) Маккабі Хайфа (Ізраїль) Панатінаїкос (Греція) Група G Рома (Італія) Славія (Чехія) Шериф (Молдова) Серветт (Швейцарія) Група H Баєр (Німеччина) Карабах (Азербайджан) Мольде (Норвегія) Хекен (Швеція).

Матчі групового етапу Ліги Європи традиційно проходитимуть по четвергах у двох часових слотах: 19:45 та 22:00 за київським часом. Поєдинки будуть зіграні у період з 21 вересня до 14 грудня 2023 року.