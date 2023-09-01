У п'ятницю, 1 вересня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи на сезон-2023/24.

Нагадаємо, що українські команди не представлятимуть Україну в ЛЄ на стадії групового етапу: Зоря та Дніпро-1 втратили свої можливості раніше.

Зазначимо, що переможці групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи, а володарі других місць зіграють у стикових матчах проти команд, які посіли третє місце у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Клуби, які стануть третіми, вирушать до Ліги конференцій. 

Група А

  1. Вест Гем (Англія)
  2. Олімпіакос (Греція)
  3. Фрайбург (Німеччина)
  4. ТСЦ Бачка-Топола (Сербія)
  5.  

  6. Група B

  7. Аякс (Нідерланди)
  8. Марсель (Франція)
  9. Брайтон (Англія)
  10. АЕК (Греція)
  11.  

  12. Група C

  13. Рейнджерс (Шотландія)
  14. Бетіс (Іспанія)
  15. Спарта (Чехія)
  16. Аріс Лімасол (Кіпр)
  17.  

  18. Група D

  19. Аталанта (Італія)
  20. Спортінг (Португалія)
  21. Штурм (Австрія)
  22. Ракув (Польща)
  23.  

  24. Група E

  25. Ліверпуль (Англія)
  26. ЛАСК (Австрія)
  27. Юніон (Бельгія)
  28. Тулуза (Франція)
  29.  

  30. Група F

  31. Вільярреал (Іспанія)
  32. Ренн (Франція)
  33. Маккабі Хайфа (Ізраїль)
  34. Панатінаїкос (Греція)
  35.  

  36. Група G

  37. Рома (Італія)
  38. Славія (Чехія)
  39. Шериф (Молдова)
  40. Серветт (Швейцарія)
  41.  

  42. Група H

  43. Баєр (Німеччина)
  44. Карабах (Азербайджан)
  45. Мольде (Норвегія)
  46. Хекен (Швеція). 

Матчі групового етапу Ліги Європи традиційно проходитимуть по четвергах у двох часових слотах: 19:45 та 22:00 за київським часом. Поєдинки будуть зіграні у період з 21 вересня до 14 грудня 2023 року.