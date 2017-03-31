Германия

Полузащитник леверкузенского Байера Ларс Бендер перенесет операцию на лодыжке и пропустит остаток сезона.

Бендер получил травму 4 марта в матче против дортмундской Боруссии и с тех пор не появлялся на поле.

"Состояние Ларса не улучшается, даже когда мы давали ему несколько дней на отдых", — сказал главный тренер Байера Тайфун Коркут.

"Для нас важно не затягивать в этой ситуации. Он будет прооперирован, но это не серьезная процедура. Воспламененная ткань будет удалена".

Леверкузен располагается на расстоянии четырех очков над зоной вылета за девять матчей до конца сезона.