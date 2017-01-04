Украина

Полузащитник Олимпика Моха возвращается в клуб после аренды в испанском Химнастике.

Напомним, Моха пополнил ряды Химнастика летом 2016 года на правах аренды. Детали сделки при этом не разглашались.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, стороны достигли договоренности в вопросе досрочного расторжения контракта.

При этом отмечается, что в ближайшее время футболист вернется в расположение Олимпика.

В текущем сезоне Моха провел за Химнастик 8 матчей и забил 1 гол.