Полузащитник Олимпика Моха возвращается в клуб после аренды в испанском Химнастике.
Моха (справа), gimnasticdetarragona.cat
04 января 2017, 13:47
Напомним, Моха пополнил ряды Химнастика летом 2016 года на правах аренды. Детали сделки при этом не разглашались.
Как сообщает официальный сайт испанского клуба, стороны достигли договоренности в вопросе досрочного расторжения контракта.
При этом отмечается, что в ближайшее время футболист вернется в расположение Олимпика.
В текущем сезоне Моха провел за Химнастик 8 матчей и забил 1 гол.