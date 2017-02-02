ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выпустил заявление о ситуации вокруг сорванной сделки Романа Зозули из Бетиса в Райо Вальекано.

Напомним, что вчера официальный твиттер испанского Райо Вальекано отрапортовал о подписании контракта с украинским нападающим Бетиса Романом Зозулей — договор между клубами предусматривал аренду до конца сезона без права выкупа.

Однако, не прошло и одного дня, как форвард сборной Украины покинул расположение Великанов и вернулся в свою прежнюю команду — данное решение игрока было основано на негодовании ультрас Пчел относительно политических взглядов Романа. Болельщики клуба из Сегунды обвинили украинца в нацизме с требованием в дальнейшем аннулировать оформленную сделку.

"Мы, игроки и тренеры национальной сборной Украины, возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули", — отмечается в заявлении.

"Роман для всех нас всегда был и является профессионалом, патриотом и замечательным человеком. Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины. Рома оказался заложником политических интриг, и это недопустимо, учитывая международные футбольные нормы".

"Партнеры и тренерский штаб команды выражают полную поддержку Роману Зозуле. Мы требуем от компетентных органов дать надлежащую правовую оценку ситуации. Надеемся, что Роман успешно продолжит свою карьеру в клубе и в сборной Украины", — резюмировал Шевченко.

Напомним, за игрока уже вступились футболисты Бетиса, а президент Ла Лиги Хавьер Тебас пообещал разобраться в деле.