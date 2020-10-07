Англия

Football.ua в новом видео предлагает вспомнить о противоречивых подписаниях и продажах британских клубов.

Трансферное окно предоставляет клубам идеальную возможность усилить проблемную позицию путем подписания нового футболиста, однако не всегда переходы игроков становятся успешными. Более того, порой они вызывает лишь недоумение своей противоречивостью.

В новом видео Football.ua расскажет о самых странных трансферах в новейшей истории британского футбола. В данной подборке мы вспомним об историях Хавьера Маскерано, Никласа Бендтнера, Жюльена Фобера и многих других.

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