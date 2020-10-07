Трансферное окно предоставляет клубам идеальную возможность усилить проблемную позицию путем подписания нового футболиста, однако не всегда переходы игроков становятся успешными. Более того, порой они вызывает лишь недоумение своей противоречивостью.

В новом видео Football.ua расскажет о самых странных трансферах в новейшей истории британского футбола. В данной подборке мы вспомним об историях Хавьера Маскерано, Никласа Бендтнера, Жюльена Фобера и многих других.

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