Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан канадців продовжує відновлення після травми, поки команда готується до ключового поєдинку в рамках надзвичайно напруженої Групи B на чемпіонаті світу.

У понеділок капітан збірної Канади Альфонсо Девіс не брав повноцінної участі в тренуванні своєї команди, продовжуючи відновлення після травми підколінного сухожилля. Зірковий футболіст розім'явся разом із партнерами на тренувальній базі, проте згодом перейшов до роботи за індивідуально.

Це сталося за кілька днів до другого матчу групового етапу чемпіонату світу проти збірної Катару, який пройде у четвер на стадіоні BC Place у Ванкувері. Травму підколінного сухожилля лівий захисник отримав минулого місяця під час виступів за мюнхенську Баварію в нічийному матчі (1:1) проти Парі Сен-Жермен, унаслідок якого німецький клуб вилетів із півфіналу Ліги чемпіонів.

Варто зазначити, що Девіс не виступав за національну збірну з березня 2025 року, коли порвав передню хрестоподібну зв'язку у фіналі Ліги націй КОНКАКАФ. Наразі в його активі 15 голів у 58 міжнародних матчах за Канаду.

У п'ятницю в Торонто збірна Канади, яка є одним із співгосподарів турніру, розпочала свій шлях на чемпіонаті світу з нічиєї 1:1 проти Боснії та Герцеговини. Рятівний гол за канадців на 78-й хвилині забив Сайл Ларін, який вийшов на заміну.

Катар, у свою чергу, створив сенсацію в суботу в Санта-Кларі (Каліфорнія), зігравши внічию 1:1 зі збірною Швейцарії. Захисник Буалем Хухі зрівняв рахунок у компенсований час, заробивши для Катару перше в історії країни очко на чемпіонатах світу.