Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Франції відреагував на критику та жарти свого молодшого брата, визнавши, що йому необхідно більше працювати на захист заради перемоги команди.

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе пообіцяв кардинально змінити своє ставлення до оборонної роботи напередодні стартового матчу дворазових чемпіонів світу проти Сенегалу, який відбудеться 16 червня о 22:00.

27-річний нападник мадридського Реала останнім часом зіткнувся з хвилею критики щодо своєї самовіддачі на полі та лідерських якостей як у клубі, так і в національній збірній. Ситуація набула такого розголосу, що його партнер по команді Усман Дембеле був змушений публічно стати на захист Мбаппе, заявивши, що критики зайшли занадто далеко.

Під час спеціального інтерв'ю для французького видання La Parisien, Мбаппе відповідав на запитання своїх товаришів по команді та друзів. Найцікавіший момент стався, коли його молодший брат Ітан (який наразі виступає за Лілль у Лізі 1) жартома підколов Кіліана щодо його вміння захищатися.

Зірковий форвард не став сперечатися і визнав, що йому є над чим працювати.

"Мені потрібно зробити додатковий крок в обороні, бо це щось важливе для команди, і я маю це зробити. Цього разу все почнеться, бо ми хочемо перемогти, а щоб перемогти, я готовий на все. Я хочу перемогти будь-якою ціною", — заявив Мбаппе.

Мбаппе, який перебрався до столиці Іспанії з Парі Сен-Жермен у 2024 році, пережив дуже непростий другий сезон на Сантьяго Бернабеу. Незважаючи на те, що він став найкращим бомбардиром Ла Ліги, Реал завершив сезон без трофеїв. Це спровокувало розчарування вболівальників та численні чутки про конфлікти в роздягальні.

Дані аналітичної компанії Opta яскраво ілюструють, чому гра Мбаппе в обороні викликає стільки запитань: 1350-те місце з 1490: Саме таку позицію посів француз серед гравців топ-5 європейських ліг (які зіграли мінімум 19 матчів) за сукупною кількістю перехоплень, блокувань, підкатів та виграних єдиноборств. 0,14 підкату за 90 хвилин: Це п'ятий найнижчий показник серед усіх гравців у цьому рейтингу.

Попри клубні негаразди та слабку гру в захисті, Мбаппе завжди яскраво сяяв на рівні збірних. У його активі вже 12 голів у 14 матчах на Чемпіонатах світу, включаючи легендарний хет-трик у фіналі 2022 року проти Аргентини.

Цьогорічний турнір є особливим для нападника: Це його перший Чемпіонат світу в статусі капітана команди (він перейняв пов'язки в Уго Льоріса у 2023 році). Мбаппе достатньо забити всього один гол, щоб зрівнятися з Олів'є Жиру в статусі найкращого бомбардира збірної Франції за всю історію.

На груповому етапі турніру, окрім матчу з Сенегалом, на збірну Франції також чекають поєдинки проти національних команд Іраку та Норвегії.