Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Президент США зможе особисто передати Кубок світу та залишитися на подіумі з командою-переможницею.

Як повідомляє talkSPORT, керівництво ФІФА не має заперечень проти того, щоб американський лідер порушив багаторічні традиції турніру під час церемонії нагородження, яка відбудеться 19 липня на стадіоні Метлайф у Нью-Джерсі.

Згідно зі стандартним протоколом ФІФА, Кубок світу зазвичай встановлюють на спеціальному постаменті, звідки його забирає команда-переможниця, або ж офіційні особи швидко передають трофей капітану та відходять убік, щоб не заважати тріумфу футболістів.

Однак цього разу процедура зазнає змін: Трамп особисто вручить головний футбольний трофей капітану новоспечених чемпіонів світу. ФІФА повністю залишає на розсуд президента США рішення: залишитися на сцені поруч із гравцями під час підняття Кубка чи відійти до інших почесних гостей.

Подібний досвід у Дональда Трампа вже був під час фіналу Клубного чемпіонату світу. Тоді американський президент залишився на подіумі впритул до капітана Челсі Ріса Джеймса безпосередньо в момент підняття трофея. Ця ситуація викликала певне збентеження серед гравців.

Нападник «Челсі» Коул Палмер згодом зізнався: "Я знав, що він буде присутній на матчі, але не очікував, що він стоятиме прямо на подіумі, де ми піднімаємо кубок. Я був трохи спантеличений".

Цікаво, що під час того інциденту президент ФІФА Джанні Інфантіно спочатку спробував обережно відвести Трампа вбік, проте згодом заохотив його залишитися з футболістами. Окрім американського президента, у церемонії закриття турніру також візьмуть участь офіційні особи з країн-співгосподарок чемпіонату — Мексики та Канади.