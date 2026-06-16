Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Влада африканської країни намагається домогтися допуску одного з лідерів команди до матчу проти Панами.

Збірна Гани продовжує боротьбу за участь Томаса Парті у чемпіонаті світу-2026.

Як повідомляє ESPN, представники африканської держави подали апеляцію на рішення канадської влади, яка раніше відмовила півзахиснику у в'їзді до країни.

У вівторок федеральний суд Канади розглянув скаргу ганської сторони — лише за день до стартового матчу команди проти Панами в Торонто. Міністерство закордонних справ Гани вже встигло розкритикувати рішення канадської влади, назвавши його "надмірно жорстким та вкрай несправедливим".

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Парті не отримав канадську візу через кримінальну справу у Великій Британії. Футболіст, який нині виступає за Вільярреал, очікує на судовий розгляд у справі про сексуальні злочини. Сам гравець заперечує всі звинувачення та раніше заявляв про свою невинуватість.

Попри ситуацію за межами поля, головний тренер збірної Гани Карлуш Кейруш включив досвідченого хавбека до заявки на мундіаль, наголосивши на принципі презумпції невинуватості. Саме тому федерація та уряд країни намагаються домогтися зміни рішення щодо в'їзду футболіста до Канади.

Навіть якщо апеляцію буде відхилено, Парті все ще зберігає шанси зіграти на турнірі. Наступні матчі групового етапу Гана проведе вже на території США — проти Англії та Хорватії, де проблем із допуском футболіста наразі не очікується.