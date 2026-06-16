Фол чи ні? Скандальний епізод за участю Мбаппе та Мане розділив уболівальників.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
16 червня 2026, 23:40
На 58-й хвилині матчу першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 між Францією та Сенегалом стався один із найсуперечливіших моментів зустрічі. Кіліан Мбаппе увірвався до штрафного майданчика з правого флангу, де проти нього в підкаті зіграв Садіо Мане.
Арбітр Аліреза Фагані спочатку призначив кутовий, однак епізод одразу взяв у роботу VAR. Після перегляду повтору рефері не змінив свого рішення, вважаючи, що саме Мбаппе ініціював контакт, а підстав для призначення пенальті немає.
Втім, момент викликав бурхливі дискусії серед експертів та вболівальників. Частина фанатів переконана, що Мане зачепив ногу французького форварда вже після контакту з м'ячем, а тому Франція мала отримати право на одинадцятиметровий удар. Інші ж вважають рішення суддівської бригади правильним.
А як вважаєте ви? Чи мав арбітр призначати пенальті в цьому епізоді?
(!) Прикріпити відео не можемо через авторські права