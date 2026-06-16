Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фол чи ні? Скандальний епізод за участю Мбаппе та Мане розділив уболівальників.

На 58-й хвилині матчу першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 між Францією та Сенегалом стався один із найсуперечливіших моментів зустрічі. Кіліан Мбаппе увірвався до штрафного майданчика з правого флангу, де проти нього в підкаті зіграв Садіо Мане.

Арбітр Аліреза Фагані спочатку призначив кутовий, однак епізод одразу взяв у роботу VAR. Після перегляду повтору рефері не змінив свого рішення, вважаючи, що саме Мбаппе ініціював контакт, а підстав для призначення пенальті немає.

Втім, момент викликав бурхливі дискусії серед експертів та вболівальників. Частина фанатів переконана, що Мане зачепив ногу французького форварда вже після контакту з м'ячем, а тому Франція мала отримати право на одинадцятиметровий удар. Інші ж вважають рішення суддівської бригади правильним.

А як вважаєте ви? Чи мав арбітр призначати пенальті в цьому епізоді?

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