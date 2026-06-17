Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда відмовилася від частини медіаконтактів після образливих жартів на адресу капітана перед матчами ЧС-2026.

У збірній Південної Кореї розгорівся конфлікт із представниками ЗМІ під час чемпіонату світу 2026 року.

Як повідомляє The Telegraph, причиною скандалу стали коментарі журналістів під час відкритого тренування команди у Гвадалахарі 7 червня. Деякі представники преси дозволили собі насмішки та провокаційні висловлювання щодо ситуації із військовою службою Сон Хин Міна.

Футболісти збірної відреагували на інцидент і вирішили обмежити спілкування з журналістами. Після перемоги над Чехією у стартовому матчі ЧС-2026 з рахунком 2:1 Сон Хин Мін не став відповідати на запитання у мікс-зоні.

Крім того, команда скасувала кілька запланованих медіазаходів, які мали відбутися під час турніру.

Нагадаємо, Сон Хин Мін отримав звільнення від повноцінної військової служби після того, як збірна Південної Кореї перемогла на Азійських іграх у 2018 році. Тоді футболісти, які здобули золото, отримали спеціальні пільги відповідно до законодавства країни.