Англія

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола може очолити Челсі. 43-річний іспанський спеціаліст входить до списку кандидатів на посаду наставника "синіх", яка стала вакантною після звільнення Ліама Росеньйора.

Раніше Іраола повідомив керівництво Борнмута, що поточний сезон стане для нього останнім у клубі. Його контракт діє до літа 2026 року, однак уже відомо, що команду після нього очолить Марко Розе, який приступить до роботи перед стартом сезону-2026/27.

Іраола очолив Борнмут у липні 2023 року. Під його керівництвом команда посіла 9-те місце в минулому сезоні, а також дісталася чвертьфіналу Кубка Англії.

Наразі Челсі йде сьомим у турнірній таблиці Англійська Прем’єр-ліга, маючи 48 очок. У наступному матчі лондонці зіграють проти Лідса в півфіналі Кубка Англії.