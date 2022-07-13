Германия

Футболіст хоче залишити клуб вже влітку.

Напередодні мюнхенська Баварія провела тренування, на якому був присутній форвард клубу Роберт Левандовські.

Футболіст неодноразово запевнював керівництво мюнхенців, що найкращім варіантом для обох сторін буде дати поляку піти вже влітку.

Отримавши відмову форвард вийшов на тренування у загальній групі, але вирішив принципово не спілкуватись з партнерами, окрім Леона Горецки та Джамала Мусіали, та тренерами.

Як повідомляє Bild, у той момент, коли Юліан Нагельсманн вимовляв промову перед командою, Левандовскі стояв на відстані і виглядав незацікавленим, часто дивлячись на всі боки.

Так звана "мова тіла" польського футболіста також демонструвала, що він не радий бути на полі. Він не йшов у боротьбу, не відбирав м'яч, коли втрачав його.

Більш того, на перше тренування команди Роберт спізнився, а вже на друге, увечері, приїхав вчасно.