Германия

Польський форвард розпочав підготовку до нового сезону.

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовські повернувся до тренувань із німецьким клубом. Про це повідомляє Bayern&Germany.

Мюнхенська команда сьогодні, 13 липня, почала готуватися до нового сезону і серед гравців, які були на тренуванні, був 33-річний поляк.

Раніше Роберт заявляв, що хоче залишити німецький клуб і перейти до Барселони, проте команди поки що не досягли домовленості про трансфер футболіста.

Також раніше з'явилася інформація, що Левандовські може перейти до Челсі, якщо його трансфер до Барселони зірветься.