Польський форвард розпочав підготовку до нового сезону.
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13 липня 2022, 16:39
Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовські повернувся до тренувань із німецьким клубом. Про це повідомляє Bayern&Germany.
Мюнхенська команда сьогодні, 13 липня, почала готуватися до нового сезону і серед гравців, які були на тренуванні, був 33-річний поляк.
Раніше Роберт заявляв, що хоче залишити німецький клуб і перейти до Барселони, проте команди поки що не досягли домовленості про трансфер футболіста.
Також раніше з'явилася інформація, що Левандовські може перейти до Челсі, якщо його трансфер до Барселони зірветься.