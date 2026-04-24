Наставник "швабів" поділився своїми думками після гри з Фрайбургом.

Головний тренер Штутгарта Себастьян Геннес прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/2 фіналу Кубка Німеччини проти Фрайбурга (2:1).

"Ми побачили дуже напружений матч, який неймовірно захоплюючий – і зрештою емоційний вибух.

Ми не дуже добре розпочали, але поступово покращували свою гру, починаючи з 30-35 хвилини. Ми змогли посилити тиск. Заміни надали важливого імпульсу і додали ще більше динаміки.

У підсумку, на мою думку, ми заслужено вийшли у фінал у Берліні переможцями, бо створили більше моментів, і ми неймовірно цьому раді.

Я хотів би висловити величезну подяку своїй команді за боротьбу за кубок – і в той же час ми висловлюємо повагу до Фрайбурга, який також показав сильну гру. Це був гідний півфінал", — наводить слова Геннеса прес-служба клубу.

