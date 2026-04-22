Головний тренер каталонського клубу проаналізував домашню невдачу.

Головний тренер Жирони Мічел не приховував розчарування після домашньої поразки від севільського Бетіса з рахунком 2:3 у матчі Ла Ліги. Наставник зізнався, що загальна картина гри йому не сподобалася, а поєдинок пішов не за планом господарів.

"Це був не наш найкращий день. Ми контролювали гру, але не завдавали шкоди супернику", — зазначив іспанський фахівець після матчу.

За словами Мічела, гра на полі була рівною, і команди мали однакову кількість моментів, проте його підопічним бракувало фірмової динаміки.

"У нас не було бажаного руху м'яча та агресії, щоб швидко переводити гру з одного флангу на інший так, як ми це відпрацьовували. Нам не вистачало ритму гри, а також наміру й рішучості в передачах", — визнав тренер рохібланкос.

Водночас він похвалив настрій команди, підкресливши, що долю поєдинку, як це часто буває, вирішили дрібні деталі. Окремо наставник зупинився на діях в обороні, поскаржившись на помилки, які призвели до пропущених м'ячів за рахунку 1:1 та 2:3. Крім того, Мічель був розчарований феноменальною ефективністю гостей:

"Суперник покарав нас дуже легко: три удари по воротах — і три голи", — зауважив фахівець.

Незважаючи на болючу невдачу в матчі, перемога в якому могла б стати майже остаточним кроком до збереження прописки в елітному дивізіоні, керманич каталонців закликав команду не опускати руки. Він нагадав, що виживання Жирони в Ла Лізі залишається виключно в їхніх власних руках.

"Ми багато чого зробили правильно у 2026 році, щоб виправити дуже складну ситуацію. Але зараз ми повинні мати таку ж гостру потребу та величезне бажання вижити, як і в першому колі чемпіонату", — резюмував Мічель.

Свій наступний матч Жирона проведе на виїзді проти Валенсії. Поєдинок відбудеться у суботу, 25 квітня 2026 року, о 19:30 за київським часом у рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги на стадіоні Месталья.