Головний тренер севільського клубу проаналізував перемогу на Монтіліві.

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні поділився емоціями після виїзної перемоги своєї команди над Жироною (3:2). Наставник підкреслив, що цей успіх став ключовим для морального стану колективу після болючого вильоту з єврокубків минулого четверга.

"Правда в тому, що це три дуже важливі очки. Минуло вже чимало часу відтоді, як ми перемагали в Ла Лізі, хоча ми багато грали внічию, і це дозволяло нам набирати бали та зберігати п'яте місце. Перемога сьогодні, після подій четверга, була дуже важливою як з точки зору футболу, так і для морального духу команди", — зазначив чилійський фахівець на післяматчевій пресконференції.

За словами тренера, після єврокубкової невдачі гравці кілька днів працювали над психологічним відновленням. Тепер мета севільців — максимально успішно провести заключні сім турів Ла Ліги та вшосте поспіль завоювати путівку до єврокубків.

Окрему увагу Пеллегріні приділив глибині складу та важливості ротації в умовах щільного графіка:

"Саме завдяки нашому складу ми маємо змогу змагатися в усіх турнірах. У певний час одні грають більше, інші — менше. Але сьогодні Марк Рока, який не грав у минулому матчі, виступив дуже добре. Також хочу відзначити Седріка Бакамбу — його завжди дещо критикують, але він провів дуже гарну гру. Для мене в команді немає жодного зайвого гравця. Нас 25, і ми маємо здобувати перемоги всі разом".

Наставник також прокоментував довгоочікуване повернення на поле лідера півзахисту Іско, який відновлювався після пошкодження. Пеллегріні наголосив на обережному підході медичного та тренерського штабів до інтеграції гравця.

"Він у чудовому настрої. Іско пережив дуже важкі часи, і ми намагалися якомога ретельніше керувати процесом, щоб не перевантажувати його. Його якість нікуди не зникне через травму. Найголовніше, щоб він продовжував відновлюватися, і ми могли давати йому більше ігрових хвилин. Те саме стосується і Джіо, який відновлювався після складного розриву сухожилля. На цьому останньому етапі сезону дуже важливо мати максимально повний склад", — підсумував керманич Бетіса.

Свій наступний матч Бетіс проведе на домашньому стадіоні проти мадридського Реала. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 24 квітня 2026 року, в рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги.