Іспанія

Фулбек Барселони невдовзі повернеться на поле.

Крайній захисник Барселони Жуан Канселу уникнув серйозного ушкодження після матчу 33-го туру Ла Ліги проти Сельти (1:0). Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, медичне обстеження не виявило серйозних проблем, і португальський футболіст має невдовзі повернутися до гри. Водночас точні терміни його відновлення наразі не розголошуються.

Нагадаємо, Канселу відчув дискомфорт у правому коліні на 18-й хвилині зустрічі після передачі на воротаря. Уже на 23-й хвилині він був змушений залишити поле, а замість нього вийшов Алехандро Бальде.

У поточному сезоні 31-річний захисник провів 17 матчів за Барселону в усіх турнірах, у яких забив один м’яч і віддав чотири результативні передачі.

Раніше стало відомо, що лідер Барси Ламін Ямаль пропустить решту сезону через травму.