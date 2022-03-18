Лига Европы

Аталанта Руслана Маліновського та Вест Гем Андрія Ярмоленка продовжують боротьбу за другий за значимістю єврокубковий трофей.

Завершилися всі поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких ми дізналися вісім команд, які продовжуватимуть боротьбу за трофей.

Так, у чвертьфіналі другого за значимістю клубного єврокубку виступатимуть бергамасська Аталанта (Італія), каталонська Барселона (Іспанія), Брага (Португалія), франкфуртський Айнтрахт (Німеччина), РБ Лейпциг (Німеччина), Ліон (Франція) та лондонський Вест Гем Юнайтед (Анлія).

Зазначимо, що жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА-2021/22 відбудеться 18 березня у штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні та розпочнеться о 12:30 за київським часом. Перші матчі чвертьфіналу ЛЄ відбудуться 7 квітня, а другі — 14 квітня.

Крім того, підійшла до завершення стадія 1/8 фіналу Ліги конференцій.

За право стати першим в історії володарем даного єврокубкового трофею боротимуться наступні вісім команд: Буде-Глімт (Норвегія), Фейєноорд (Нідерланди), Лестер Сіті (Англія), Марсель (Франція), ПАОК (Греція), ПСВ (Нідерланди), Рома (Італія) та празька Славія (Чехія).

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА-2021/22 відбудеться 18 березня та розпочнеться о 14:00 за київським часом. Перші матчі чвертьфіналу ЛК відбудуться 7 квітня, а другі — 14 квітня.

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