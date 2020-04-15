Украина

Football.ua в новом видео выделяет лучших игроков юношеского чемпионата Европы, который стал домашним для Украины в 2009 году.

Одиннадцать лет назад в Украине состоялся юношеский Чемпионат Европы U-19. Матчи проходили в Донецке и Мариуполе. Победителем тогда стала сборная Украины, а шестеро футболистов из того состава впоследствии попробовали свои силы в национальной команде "сине-желтых".

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Но сегодня мы хотим рассказать вам немного о других персонах. Помимо наших чемпионов, в Донецке и Мариуполе играли футболисты, некоторые из которых сейчас являются звездами мировой величины. О ком речь? Смотрите в новом выпуске от Football.ua.

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