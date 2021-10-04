Украина

Полузащитник киевлян рассказал о своем состоянии после матча с Шахтером.

Полузащитник Динамо Киев Николай Шапаренко прокомментировал небольшое повреждение, которое он получил в игре с Шахтером.

"Cегодня будет восстановительная тренировка. Уже всеми силами готовимся в сборной, целенаправленно готовимся к играм.

Как нога? Все хорошо. Это дерби – постоянно все "кусают", это часть футбола.

Как празднуют день рождения в сборной? Не знаю, наверное, ребята сделают коридор – спинку мне помассажируют", — сказал Шапаренко в эфире Футбол NEWS.

Напомним, что на Football.ua доступен обзор матча Динамо Киев против Шахтера.