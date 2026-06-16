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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 англійська національна команда зустрінеться зі збірною Хорватії у США.

Поєдинок відбудеться в середу, 17 червня, на Даллас Стедіум. Початок — о 23:00 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде француз Клеман Тюрпен.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Англії — 1.72, успіх Хорватії — 4.88, нічия — 4.11. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Голи в обох таймах: ні", представлений показником 1.89. Тільки один із чотирьох останніх подібних матчів порадував результативними ударами в кожній 45-хвилинці, коли англійці поступилися хорватам у півфіналі ЧС-2018, тоді як три інших проходили якраз на групових етапах.

Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні капітана англійців Гаррі Кейна. Зірка мюнхенської Баварії і найкращий в історії збірної Англії бомбардир провів черговий вражаючий сезон і готовий ударно розпочати третій у своїй кар'єрі мундіаль, раніше відзначившись вісьмома голами в 11-ти матчах ЧС.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Англії в один гол". На нього можна поставити з показником 3.53. Хоча англійці й мають більше шансів на успіх, але всі чотири матчі проти Хорватії Златко Далича не були для них легкою прогулянкою, тож мінімальна підсумкова перевага виглядає цілком імовірним результатом дуелі.

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