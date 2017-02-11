Германия

Football.ua пытается разобраться в сложившейся непростой ситуации в леверкузенском Байере, и почему команде стоит уволить главного тренера Рогера Шмидта.

Несколько дней назад в немецкой прессе появилась информация о том, что если Байер не выиграет домашний поединок у франкфуртского Айнтрахта в рамках 20-го тура, то главный тренер леверкузенцев Рогер Шмидт будет отправлен в отставку. Давайте попытаемся разобраться, что же пошло не так в стане Аптекарей.

Когда на старте нынешнего сезона Байер выиграл лишь в трех матчах Бундеслиги из первых восьми, болельщики и руководство клуба не спешили разводить панику. Самоуспокоение было аргументировано банальными фразами про "старт сезона", "еще не вошли", "нужно время, скоро все будет"... К тому же, в Лиге чемпионов дела у Фармацевтов шли относительно неплохо, что также играло свою успокоительную роль в стане команды и клуба.

Однако с приближением зимы стало ясно, что проблемы Байера вовсе не в неудачном старте. Они закопаны намного глубже. Два поражения от Баварии и Лейпцига еще можно было, как говорил один известный персонаж «понять и простить», но очередная неудача в матче против Ингольштадта (поражение на Бай-Арене 1:2) значительно уменьшила кредит доверия к тренерскому штабу со стороны фанатов клуба, которые потихоньку начали проявлять свое недовольство. Руководство Аспириновых в это время по-прежнему не заводило серьезных разговоров с Рогером Шмидтом, ссылаясь, опять-таки на тот, факт, что клуб сумел выйти в плей-офф ЛЧ. Если взглянуть на ситуацию с выходом Байера в 1/8 самого престижного еврокубкового турнира в разрезе сегодняшнего дня, четко понятно,что, по сути, это было стечение обстоятельств.

Да, леверкузенцы прошли всю дистанцию группового этапа без поражений, но при этом в их активе всего две победы. Да и соперники, кроме, быть может, Монако, откровенно говоря, не блистали фантастическим уровнем футбола (о ЦСКА много говорить не приходится – статистика говорит все сама за себя, а вот очередной провальный евросезон Тоттенхэма по-настоящему удивил).

Зимние сборы Фармацевты проводили в США. Из той картины, что складывалась по новостям из Флориды, казалось, что атмосфера в команде царит прекрасная и это не может не повлиять положительным образом на будущие результаты. Первый матч после перерыва вроде бы подтвердил подобные ожидания и прогнозы – со счетом 3:1 уверенно была обыграна Герта. Однако, после этого Байер проиграл два матча – гладбахской Боруссии (2:3) и Гамбургу (0:1). Но дело даже не в двух к ряду поражениях, а в самой игре, которую демонстрирует нынешний "Неверкузен".

И если в матче против Жеребят был провален один тайм (второй – в котором команда пропустила три гола), то поединок против Динозавров стал одним из худших в сезоне, если не самым худшим. Сказать то, что Байер выглядел беззубо — это не сказать ничего. Байер выглядел ничтожно. Футболисты команды совершенно не понимали, где они находятся и что вообще происходит. Подтверждением подобных "комплиментов" является циферка в статистике – 0 ударов по воротам соперника за 90 минут. Ноль! Такое впечатление, что игровой установки от тренера не было и вовсе. Бегайте, а там как получится… Против нас же один из аутсайдеров чемпионата, что-то да срастется.

Нынешний Байер пребывает в настоящем цейтноте. У команды и так проблем выше крыши, а тут еще на голову свалилась дисквалификация, пожалуй, главной звезды команды – Хакана Чалханоглу. Опять-таки матч против Гамбурга, в котором турецкий плеймейкер уже не принимал участия, показал насколько важен этот футболист для команды. Если кто-то скажет, что нынешний Байер зависим от Чалханоглу, — это не будет преувеличением. Да, Хакан футболист не совсем стабильный, и именно это обозначало игру Аптекарей. Бежит десятка – бежит вся команда, чуть где-то Чалханоглу замечтался – Байер тут же демонстрирует невнятную игру. Заменить турка, по сути, некем. Брандт проводит бледноватый сезон, как в целом и вся команда, и взять на себя лидерские качества у него не получается. Беллараби после травмы. Кисслингу, как ни крути, пора на пенсию. Чичарито также очень далек от себя прошлогоднего.

Таким образом, совсем не понятно как дальше будет строиться игра команды. За счет чего Байер собирается побеждать? На что будет сделан упор? Атакующий потенциал упал в разы, а защита с самого старта сезона дала понять, что надежности в этом году от них ждать не придется. Конечно же, вся ответственность лежит на главном тренере. И сейчас для Рогера Шмидта наступает время Х, когда ему срочно нужно искать выход из сложившейся непростой ситуации. А вот получится ли? Огромный вопрос, с такими же огромными сомнениями.

Сотрудничество Шмидта и Байера в первые два сезона было вполне плодотворным, о чем говорят 4-е место в сезоне 2014/15 и бронза в прошлом году. Однако, уже сейчас понятно, что сезон нынешний для леверкузенского клуба полностью провален. Или кто-то еще верит в то, что Байер сможет одолеть Атлетико Мадрид в 1/8 Лиги чемпионов? С таким игровым кризисом, с которым столкнулись Аспириновые, испанская команда их просто не заметит.

Подобный провал явно не входил в планы руководства Байера. Поэтому не удивительно, что боссы клуба дали понять главному тренеру, что все можетзакончитьсябыстро.Такаяпроблемная команда им не нужна, и тем более наставник, который не в состоянии решить эти проблемы. Впрочем, РогерШмидтещеможетсохранитьсвоекресло, если найдет ключи к тому, как в ближайшуюсубботуобыгратьгрозныйнынчеАйнтрахт. И все же, кажется, что судьба 49-летнего немецкого специалиста в Леверкузене предрешена…

Евгений Кузьменко, Football.ua