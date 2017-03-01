Германия

Исход четвертьфинального поединка Кубка Германии между Баварией и Шальке был решен уже к 30-й минуте матча — мюнхенцы забили 3 безответных мяча.

Бавария идет на 1-м месте в чемпионате Германии, Шальке – на 12-м. Фаворит в этой паре был очевиден для всех. Но с другой стороны, кубок, как известно, "совсем другой турнир" (с), да и учитывая непримиримость соперничества, можно было сегодня ожидать напряженную борьбу. Да и 4-го февраля команды разошлись миром – 1:1.

Даже в заявке гельзенкирхенцев, увы, не оказалось украинского хавбека Евгения Коноплянки. Другой экс-представитель чемпионата Украины, "мюнхенец" Дуглас Коста, остался на скамейке запасных.

Не успели футболисты толком войти в игру, как… Впрочем, это игроки Шальке не успели, а вот Франк Рибери – очень даже. Француз классно запустил Левандовски в штрафную, а поляк прибавил еще один аргумент тем, кто называет его лучшим центрфорвардом мира – 1:0 уже на 3-й минуте встречи.

На 14-м обороте секундной стрелки могла вновь забивать Бавария – после подачи Рафиньи было жарко в штрафной, однако Ферманн ликвидировал угрозу. Но недолго радовались фаны Шальке: через 2 минуты Роберт Левандовски как заправский плеймейкер мастерски сделал даже не навес, а мягкий заброс носком в центр штрафной площади, откуда Алькантара (!) головой удвоил преимущество хозяев.

Проходит еще 13 минут – и вновь срабатывает связка "Рибери – Левандовски". Роберт отдал мяч Франку, получил передачу в ответ и неотразимо пробил в угол ворот Ферманна. 3:0 на 29-й минуте встречи, и если бы в футболе были нокауты, то игра тут же прекратилась бы.

Всю оставшуюся часть матча Бавария спокойно контролировала игру, иногда даже позволяя себе откровенно пижонские элементы, вроде игры пяткой, когда ситуация к тому не располагала. А что Шальке? Можно отметить Горетцку, который сегодня был активен и мог даже забивать, но не хватило точности.

Защитник Баварии Хольгер Бадштубер, который сейчас выступает на правах аренды в Шальке, перед матчем грозился "разрушить надежды Баварии на требл". Но у Хольгера не то что не получилось остановить мюнхенцев – он разрушил надежды своих самых отчаянных фанатов (если такие были, конечно) – за 11 минут до конца поединка Бадштубер получил вторую желтую и покинул поле.

В концовке встречи Даниэль Калиджури мог бы забить гол престижа. Но в самый ответственный момент Даниэль проскользнулся и упал – собственно, на таком вот апофеозе бессилия Шальке и закончился сегодняшний поединок.

Ну а Бавария восьмой раз кряду вышла в полуфинал Кубка Германии – очередной немецкий рекорд установлен мюнхенцами.

Бавария – Шальке 3:0

Голы: Левандовски, 3, 29, Алькантара, 16.

Бавария: Нойер – Рафинья, Мартинес, Хуммельс (Бернат, 46), Алаба – Алонсо, Видаль (Киммих, 76) – Роббен, Алькантара, Рибери (Коман, 67) – Левандовски.

Шальке: Ферманн – Хеведес, Бадштубер, Настасич – Шепф, Стамбули, Колашинац (Керер, 60) – Горетцка, Бенталеб – Бургшталлер (Чупо-Мотинг, 79), Майер (Калиджури, 46).

Предупреждения: Рибери – Бадштубер

Удаление: Бадштубер, 77 (вторая желтая)