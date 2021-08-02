Лига конференций

Вскоре пройдут решающие поединки на пути к групповому этапу нового еврокубкового турнира.

Сегодня, 2 августа, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2021/22.

В эту стадию турнира может пробиться Колос из Ковалевки, которому в двухматчевой дуэли предстоит сыграть против казахстанского Шахтера из Караганды. В случае прохода в раунд плей-офф, Колос сыграет против победителя пары Спартак Трнава — Маккаби Тель-Авив.

Результаты жеребьевки стадии плей-офф:

Путь чемпионов

Мура (Словения) / Жальгирис (Литва) — Приштина (Косово) / Буде/Глимт (Норвегия)

Нефтчи (Азербайджан) / ХИК (Финляндия) — Маккаби Хайфа (Израиль) / Торсхавн (Фарерские острова)

Омония (Кипр) / Флора (Эстония) — Шэмрок Роверс (Ирландия) / Теута (Албания)

Рига (Латвия) / Хибернианс (Мальта) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Слован (Словакия)

Линфилд (Северная Ирландия) / Фола (Люксембург) — Кайрат (Казахстан) / Алашкерт (Армения)

Основной путь

АЕЛ (Кипр) / Карабах (Азербайджан) – Брейдаблик (Исландия) / Абердин (Шотландия)

Ренн (Франция) — Русенборг (Норвегия) / Домжале (Словения)

Богемиан (Ирландия) / ПАОК (Греция) — Хиберниан (Шотландия) / Риека (Хорватия)

Уйпешт (Венгрия) / Базель (Швейцария) – Чукарички (Сербия) / Хаммарбю (Швеция)

Лячи (Албания) / Андерлехт (Бельгия) — Витесс (Нидерланды) / Дандолк (Ирландия)

КуПС (Финляндия) / Астана (Казахстан) — Унион (Германия)

ТНС (Уэльс) / Виктория (Чехия) – ЦСКА София (Болгария) / Осиек (Хорватия)

Войводина (Сербия) / ЛАСК (Австрия) – Галатасарай (Турция) / Сент-Джонстон (Шотландия)

Люцерн (Швейцария) / Фейеноорд (Нидерланды) — Эльфсборг (Швеция) / Вележ (Босния и Герцоговина)

Пасуш (Португалия) / Ларн (Северная Ирландия) — Тоттенхэм (Англия)

Ракув (Польша) / Рубин (Россия) — РФШ (Литва) / Гент (Бельгия)

Динамо Батуми (Грузия) / Сивасспор (Турция) — Локомотив (Болгария) / Копенгаген (Дания)

Санта-Клара (Португалия) / Олимпия (Словения) — Сочи (Россия) / Партизан (Сербия)

Трабзонспор (Турция) / Мольде (Норвегия) — Рома (Италия)

Шленск (Польша) / Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) — Рапид (Австрия) / Анортосис (Кипр)

Яблонец (Чехия) / Селтик (Шотландия) — Тобол (Казахстан) / Жилина (Словакия)

Матчи данной стадии турнира запланированы на 19 и 26 августа.

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