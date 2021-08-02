Вскоре пройдут решающие поединки на пути к групповому этапу нового еврокубкового турнира.
УАФ
02 августа 2021, 15:58
Сегодня, 2 августа, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2021/22.
В эту стадию турнира может пробиться Колос из Ковалевки, которому в двухматчевой дуэли предстоит сыграть против казахстанского Шахтера из Караганды. В случае прохода в раунд плей-офф, Колос сыграет против победителя пары Спартак Трнава — Маккаби Тель-Авив.
Результаты жеребьевки стадии плей-офф:
Путь чемпионов
Мура (Словения) / Жальгирис (Литва) — Приштина (Косово) / Буде/Глимт (Норвегия)
Нефтчи (Азербайджан) / ХИК (Финляндия) — Маккаби Хайфа (Израиль) / Торсхавн (Фарерские острова)
Омония (Кипр) / Флора (Эстония) — Шэмрок Роверс (Ирландия) / Теута (Албания)
Рига (Латвия) / Хибернианс (Мальта) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Слован (Словакия)
Линфилд (Северная Ирландия) / Фола (Люксембург) — Кайрат (Казахстан) / Алашкерт (Армения)
Основной путь
АЕЛ (Кипр) / Карабах (Азербайджан) – Брейдаблик (Исландия) / Абердин (Шотландия)
Ренн (Франция) — Русенборг (Норвегия) / Домжале (Словения)
Богемиан (Ирландия) / ПАОК (Греция) — Хиберниан (Шотландия) / Риека (Хорватия)
Уйпешт (Венгрия) / Базель (Швейцария) – Чукарички (Сербия) / Хаммарбю (Швеция)
Лячи (Албания) / Андерлехт (Бельгия) — Витесс (Нидерланды) / Дандолк (Ирландия)
КуПС (Финляндия) / Астана (Казахстан) — Унион (Германия)
ТНС (Уэльс) / Виктория (Чехия) – ЦСКА София (Болгария) / Осиек (Хорватия)
Войводина (Сербия) / ЛАСК (Австрия) – Галатасарай (Турция) / Сент-Джонстон (Шотландия)
Люцерн (Швейцария) / Фейеноорд (Нидерланды) — Эльфсборг (Швеция) / Вележ (Босния и Герцоговина)
Пасуш (Португалия) / Ларн (Северная Ирландия) — Тоттенхэм (Англия)
Ракув (Польша) / Рубин (Россия) — РФШ (Литва) / Гент (Бельгия)
Динамо Батуми (Грузия) / Сивасспор (Турция) — Локомотив (Болгария) / Копенгаген (Дания)
Санта-Клара (Португалия) / Олимпия (Словения) — Сочи (Россия) / Партизан (Сербия)
Трабзонспор (Турция) / Мольде (Норвегия) — Рома (Италия)
Шленск (Польша) / Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) — Рапид (Австрия) / Анортосис (Кипр)
Яблонец (Чехия) / Селтик (Шотландия) — Тобол (Казахстан) / Жилина (Словакия)
Матчи данной стадии турнира запланированы на 19 и 26 августа.
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