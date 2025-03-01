Англія

Гол Таловєрова не завадив Манчестер Сіті вибити Плімут із Кубка Англії

Команда Хосепа Гвардіоли суттєво переважала суперників за ходом гри, але все одно до певного часу мала відіграватись.

Манчестер Сіті — Плімут, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Сіті — Плімут 3:1

Голи: О’Райлі, 45+1, 76, Де Брюйне, 90 — Таловєров, 38



Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Рейс, Аке (Діаш, 46), О’Райлі — Де Брюйне, Гюндоган — Макейті, Сілва, Гріліш — Фоден (Гонсалес, 83).



Плімут: Гезерд — Таловєров, Плегусуело, Катич — Мумба (Аль-Гадж, 64), Г’ябі (Готон, 63), Боатенг, Огбета (Пухач, 71) — Сорінола (Сюч, 80), Райт — Бунду (Байду, 64).