Англія
01 березня 2025, 21:41
Гол Таловєрова не завадив Манчестер Сіті вибити Плімут із Кубка Англії
Команда Хосепа Гвардіоли суттєво переважала суперників за ходом гри, але все одно до певного часу мала відіграватись.
Манчестер Сіті — Плімут, Getty Images
01 березня 2025, 21:41
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Плімут 3:1
Голи: О’Райлі, 45+1, 76, Де Брюйне, 90 — Таловєров, 38
Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Рейс, Аке (Діаш, 46), О’Райлі — Де Брюйне, Гюндоган — Макейті, Сілва, Гріліш — Фоден (Гонсалес, 83).
Плімут: Гезерд — Таловєров, Плегусуело, Катич — Мумба (Аль-Гадж, 64), Г’ябі (Готон, 63), Боатенг, Огбета (Пухач, 71) — Сорінола (Сюч, 80), Райт — Бунду (Байду, 64).