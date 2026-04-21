Англія

Молодий захисник укладе повноцінну угоду після досягнення 17-річчя.

Центральний захисник Арсеналу Марлі Салмон підписав свій перший передконтракт у професійному футболі.

Повноцінна угода набуде чинності після того, як гравцю виповниться 17 років — 29 серпня. Термін контракту наразі не розголошується.

Футболіст приєднався до академії "канонірів" ще у 2019 році у віці дев’яти років і поступово пройшов усі вікові категорії клубу.

У нинішньому сезоні Салмон уже дебютував за першу команду, вийшовши на заміну в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Брюгге (3:0). Загалом він провів 4 поєдинки за основний склад, а також зіграв 19 матчів за команди U-19 та U-21.

Крім того, захисник має досвід виступів за збірну Англії U-17, за яку провів чотири матчі.