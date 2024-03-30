Італія
30 березня 2024, 23:49
Гол + пас Леау допомогли Мілану обіграти Фіорентину
Обмін голами на початку другого тайму завершився в підсумку черговим успіхом команди Стефано Піолі.
Фіорентина — Мілан, Getty Images
30 березня 2024, 23:49
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Фіорентина — Мілан 1:2
Голи: Дункан, 50 — Лофтус-Чік, 47, Леау, 53
Фіорентина: Терраччано — Додо (Кайоде, 69), Міленкович, Кварта (Барак, 88), Бірагі — Мандрагора, Дункан — Іконе (Соттіл, 88), Бельтран (Нзола, 80), Куаме (Гонсалес, 69) — Белотті.
Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав (Габбія, 46), Томорі, Флоренці — Беннасер, Рейндерс (Муса, 63) — Чуквезе (Пулішич, 73), Лофтус-Чік, Леау (Окафор, 62) — Жиру (Йович, 82).
Попередження: Бірагі, Кварта — Тіав, Томорі, Лофтус-Чік