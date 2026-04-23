Екстренер дортмундців близький до підписання контракту з Більбао, де він змінить багаторічного тренера команди Ернесто Вальверде.

Колишній головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич готується повернутися до тренерської діяльності. За інформацією баскських видань Deia та El Correo, а також інсайдера Маттео Моретто, угода між 43-річним німецьким фахівцем та іспанським Атлетік (Більбао) вже на фінальній стадії.

Повідомляється, що Терзич покликаний стати наступником легенди клубу Ернесто Вальверде. Контракт 62-річного іспанця завершується наприкінці поточного сезону, після чого він залишить свою посаду. Іншим претендентом на крісло наставника Атлетіка був Андоні Іраола, який залишає Борнмут, але баскський клуб зрештою зупинив свій вибір на Терзичі (сам Іраола нині має шанси очолити Челсі).

Цікаво, що раніше лондонський клуб також розглядав кандидатуру Терзича. Офіційне оголошення про призначення Едіна Терзича навряд чи відбудеться найближчим часом. Керівництво Атлетіка прагне уникнути зайвого тиску на команду в кінцівці сезону та хоче виявити повагу до Вальверде.

Наразі клуб з Більбао посідає 9-те місце в Ла Лізі, проте відстає від єврокубкової зони (шостого місця) лише на три очки за шість турів до кінця чемпіонату. Для Терзича робота в Іспанії стане новим етапом, хоча він уже має досвід роботи за кордоном: раніше він був асистентом Славена Біліча в турецькому Бешикташі та англійському Вест Гемі.

З літа 2024 року, після відходу з Боруссії Дортмунд, яку він сенсаційно вивів у фінал Ліги чемпіонів, фахівець перебував без роботи.