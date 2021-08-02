Лига Европы

Вскоре пройдут решающие поединки на пути к групповому этапу второго по значимости еврокубка.

Сегодня, 2 августа, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2021/22.

С этой стадии турнира стартует луганская Заря, которая уже узнала своего потенциального соперника.

Результаты жеребьевки стадии плей-офф:

Рандерс (Дания) — Галатасарай (Турция)/ Сент-Джонстон (Шотландия)

Яблонец (Чехия)/ Селтик (Шотландия) — АЗ (Нидерланды)

Фенербахче (Турция) — Нефтчи (Азербайджан)/ ХИК (Финляндия)

Мура (Словения)/ Жальгирис (Литва) — Штурм Грац (Австрия)

Омония (Кипр)/ Флора (Эстония) — Антверпен (Бельгия)

Олимпиакос (Греция)/ Лудогорец (Болгария) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар)/ Слован (Словакия)

Мальме (Швеция)/ Рейнджерс (Шотландия) — Кайрат (Казахстан)/ Алашкерт (Армения)

Ференцварош (Венгрия)/ Славия Прага (Чехия) — Динамо Загреб (Хорватия)/ Легия (Польша)

Црвена Звезда (Сербия)/ Шериф (Молдова) — ЧФР Клуж (Румыния)/ Янг Бойз (Швейцария)

Матчи данной стадии турнира запланированы на 19 и 26 августа.

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