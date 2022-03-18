Лига Европы

Футболіст підтримав свого одноклубника.

Форвард Вест Гему Майкл Антоніо оцінив перемогу над Севільєю, та визначив цілі клубу у турнірі.

"Це був дуже якісний матч у нашому виконанні. Загалом цей сезон схожий на здійснену мрію. Ми віддаємось повністю а полі та насолоджуємось нашим футболом. Сподіваюся, уболівальникам він також подобається.

Ми вірили у себе з першого тайму, тому продовжували творити, продовжували рухатись. Сказали собі, що якщо робитимемо те, що робимо, доб'ємося перемоги.

Вест Гем нікого не боїться. Для нас не має значення, з ким ми граємо. Зараз ми у чвертьфіналі Ліги Європи, ми боремося за трофей. Ми тут не лише заради участі. Чому б нам не виграти турнір?".

"Андрій Ярмоленко такий крутий хлопець. Я не можу уявити, що він переживає. Зараз у нього складний період у житті. Сподіваюся, він зможе продовжувати робити свою роботу далі", — розповів Антоніо.

Нагадаємо, що за підсумком двох матчів Вест Гем переграв Севілью (2:1). Переможний м'яч на рахунку українця Андрія Ярмоленко.