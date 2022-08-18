Завершились матчі Ліги Європи.
Ференцварош, getty images
18 серпня 2022, 22:31
У рамках кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбувся низка поєдинків. Шериф гостював у Пюніка і не зіграв унічию. Ференцварош у свою чергу розгромно обіграв Шемрок Роверс, а Олімпіакос не зміг здолати Аполлон.
ХІК — Сількеборг 1:0
Гол: Бравні, 80
Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0
Голи: Аускі, 13, Траоре, 34, 48, Чивіч, 90+3
Аполлон — Олімпіакос 1:1
Голи: Янга, 18 – Хван-Ін-Біом, 29
Мальме - Сівасспор 3:1
Голи: Зейдан, 18, Крістіансен, 37, Мойсандер, 68 — Джеймс, 30
Пюнік — Шериф 0:0
Цюріх - Хартс 2:1
Голи: Герреро, 32, Джеймайлі, 34 — Шенкленд, 22