Ліга Європи

Богдан Левко оцінює сьомий міжнародний поєдинок цього сезону для українського арбітра.

Поєдинок між Маккабі (Хайфа) — Вільярреал відбувся на Кіпрі. Хоч за “грандовістю” це не Марсель — Брайтон, на якому бригада Балакіна, Запороженка і Беркута працювала у другому турі Ліги Європи, але все одно це серйозний виклик — обидві команди вели боротьбу за вихід до плей-оф.

Варто відзначити, що українській бригаді допомагав відомий ВАР-асистент — Пол Ван Бюкель з Нідерландів. Він, щоправда, пам’ятний своїми сумнівними рішеннями: пенальті за падіння Стерлінга у півфіналі Євро 2020 і невиклик головного подивитися руку Думфріса у торішньому матчі ЛЧ Інтер — Барселона. Але в комітеті арбітрів УЄФА він на хорошому рахунку.

І допомога ВАР знадобилася. Коли Маккабі відкрив рахунок на 30-ій хвилині, лайнсмен зафіксував офсайд. Епізод, в якому лише з допомогою людського ока і досвіду не можна бути впевненим на 100%. Відеоасистенту знадобилося 2,5 хвилини, аби накреслити правильні лінії — голова автора голу Абдулайє Сека була далі від лінії, ніж нога захисника Вільярреалу

Для цього ВАР і запроваджували. Трохи раніше Запороженко правильно підняв прапорець у не менш складному епізоді.

Невдовзі після голу Балакін призначив пенальті у ворота Маккабі. Фол не викликав сумнівів навіть в гравців ізраїльського клубу. Хіба сам винуватець для проформи трохи посперечався. Відзначимо правильне обрання позиції українським арбітром.

А от із самим пробиттям пенальті трапилася цікава історія. Голкіпер Маккабі Кєуф відбив удар Сьорлута, але ВАР дав команду перебити 11-метровий. Причина такого рішення має сприяти освіті тим, хто цікавиться футбольними правилами. Справа не лише в тому, що єдиний гравець Маккабі зарано вбіг у штрафний майданчик, а й те, що саме він після цього вступив у боротьбу із Сьорлутом, який міг добити м’яч чи просто ним заволодіти. Зараз такі епізоди повністю віддані на відкуп ВАРу (як фіксація офсайду), тож арбітра в полі навіть не викликали подивитися його самостійно.

В другому таймі таких цікавих моментів з точки зору арбітражу вже не було. Команди поводили себе доволі по-джентльменські. Так, була і стандартна кількість фолів (24 на дві команди), і шість жовтих гравцям, але всі показані за ігрові порушення. Балаканини, штовханини не було. Єдиними, хто занадто нервував, були тренери. І якщо на наставника Маккабі Мессаї Дего подіяли усні зауваження, то керманичу Вільярреалу Пачеті (якого, схоже, скоро поміняють на старого знайомого Марселіно) довелося наприкінці показати попередження.

Ліга Європи — це добре. Тим більше знов вдалося добре відпрацювати, так що, можливо, це ще один крок назустріч ЛЧ. Та в неділю на бригаду Балакіна у цьому ж складі очікує значно більш нервове випробування — Шахтар проти Дніпра-1 у рамках 14 туру УПЛ.