Украина

Голкипер киевского Динамо кратко подвел итоги уходящего года.

Клубы-участники украинской Премьер-лиги уже успели распустить футболистов по отпускам в преддверии рождественских и новогодних праздников, поэтому игрокам приходится обращаться к своим поклонникам напрямую, с помощью социальных сетей.

Так, вратарь киевского Динамо Георгий Бущан разместил в своем Instagram-аккаунте публикацию, содержащую фотографии с наиболее памятных, по его мнению, матчей уходящего года, поблагодарив при этом в равной мере за поддержку и критику всех неравнодушных.



"Безумный 2020-й год, который принёс много разных эмоций! Спасибо всем тем, кто поддерживал и верил. Спасибо всем тем, кто критиковал и не верил! Дальше — новый год и новые вызовы!", — гласит прикрепленное к посту сообщение от футболиста.

В новом сезоне Георгий провел в рамке 19 поединков во всех турнирах на клубном уровне, пропустив в общей сложности 17 голов за 1668 минут, проведенных на поле. Количество матчей на "ноль" — 9.

После зимних сборов в Турции, киевское Динамо вернется к официальным поединкам домашним матчем против донецкого Олимпика, а затем сыграет первую встречу раунда 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского Брюгге.