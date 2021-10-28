Стало известно время проведения очередных туров чемпионата Украины.
Черноморец - Динамо, ФК Динамо
28 октября 2021, 16:59
Дирекция Украинской Премьер-Лиги утвердила даты и время начала матчей 15 и 16 туров чемпионата Украины в сезоне-2021/22. Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
15 тур стартует в пятницу, 19 ноября и откроет его поединок между одесским Черноморцем и киевским Динамо. Последняя игра уик-энда пройдет в понедельник — это будет матч между Вересом и харьковским Металлистом 1925.
Расписание 15 тура УПЛ
19 ноября (пятница)
Черноморец — Динамо 19:30
20 ноября (суббота)
Львов — Заря 14:00
Шахтер — Рух 17:00
Днепр-1 — Александрия 19:30
21 ноября (воскресение)
Минай — Ингулец 14:00
Ворскла — Мариуполь 17:00
Десна — Колос 19:30
22 ноября (понедельник)
Верес — Металлист 1925 19:30
Следующий тур национального первенства начнется 26 ноября, в пятницу матчем Мариуполь — Львов, а завершится в понедельник, 29 ноября игрой между Александрией и луганской Зарей.
Расписание 16 тура УПЛ
26 ноября (пятница)
Мариуполь — Львов 19:30
27 ноября (суббота)
Минай — Динамо 14:00
Черноморец — Десна 17:00
Днепр-1 — Ворскла 19:30
28 ноября (воскресение)
Ингулец — Шахтер 14:00
Рух — Металлист 1925 17:00
Колос — Верес 19:30
29 ноября (понедельник)
Александрия — Заря 19:30