Украина

Стало известно время проведения очередных туров чемпионата Украины.

Дирекция Украинской Премьер-Лиги утвердила даты и время начала матчей 15 и 16 туров чемпионата Украины в сезоне-2021/22. Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

15 тур стартует в пятницу, 19 ноября и откроет его поединок между одесским Черноморцем и киевским Динамо. Последняя игра уик-энда пройдет в понедельник — это будет матч между Вересом и харьковским Металлистом 1925.

Расписание 15 тура УПЛ

19 ноября (пятница)

Черноморец — Динамо 19:30

20 ноября (суббота)

Львов — Заря 14:00

Шахтер — Рух 17:00

Днепр-1 — Александрия 19:30

21 ноября (воскресение)

Минай — Ингулец 14:00

Ворскла — Мариуполь 17:00

Десна — Колос 19:30

22 ноября (понедельник)

Верес — Металлист 1925 19:30

Следующий тур национального первенства начнется 26 ноября, в пятницу матчем Мариуполь — Львов, а завершится в понедельник, 29 ноября игрой между Александрией и луганской Зарей.

Расписание 16 тура УПЛ

26 ноября (пятница)

Мариуполь — Львов 19:30

27 ноября (суббота)

Минай — Динамо 14:00

Черноморец — Десна 17:00

Днепр-1 — Ворскла 19:30

28 ноября (воскресение)

Ингулец — Шахтер 14:00

Рух — Металлист 1925 17:00

Колос — Верес 19:30

29 ноября (понедельник)

Александрия — Заря 19:30