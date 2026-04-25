Львівські Рух та Карпати зіграють у дербі на Арені Львів у двадцять п'ятому турі української Прем'єр-ліги.

Іван Федик, після поразки від криворізького Кривбасу (0:3), залучив до стартового складу Герету до рамки воріт, тоді як Підгурський гратиме в центрі оборони, Слюсар розташується в центрі поля, Ігор виступатиме на вістрі атаки.

Франсіско Фернандес, на тлі нічиєї проти кам'янець-подільського Епіцентру (0:0), використав із перших хвилин Мірошніченка та Педрозу в обороні, тоді як Бруніньйо гратиме в центрі поля.

Рух: Герета — Роман, Підгурський, Товарницький, Кітела — М. Бойко, Слюсар, Таллес — Притула, Ігор, Клайвер.

Запасні: Клименко, Тутті, Кирикович, Діалло, Себро, Касарда, Квас, Ясінський, Левицький.



Карпати: Домчак — Мірошніченко, Педрозу, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга, Бруніньйо — Алькайн, Фаал, Костенко.

Запасні: Кліщук, Адамюк, Стецьков, Булеза, Ерікі, Рубчинський, Шах, Квасниця, Вітор, Стеніо, Карабін.