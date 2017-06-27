Легендарный итальянский форвард Алессандро Дель Пьеро принес победу своей команде в выставочном матче в Гватемале.
фрагмент матча, soy502.com
27 июня 2017, 10:48
Гватемальский Мунисипаль праздновал свою 81-ю годовщину. По этому поводу был организован товарищеский матч с Антигуа.
Обе команды в этом поединке заручились поддержкой звездных исполнителей: за Мунисипаль играл Алессандро Дель Пьеро, а в составе Антигуа ему противостоял Мичел Сальгадо.
Игра завершилась минимальной победой Мунисипаля, а единственный гол создал Дель Пьеро, точным выстрелом из-за штрафной поразивший ворота Антигуа.
Единственным, что омрачило праздник футбола, стали цены на билеты – некоторые болельщики жаловались в соцсетях, что вход на матч был слишком дорогим.