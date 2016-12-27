Италия

Алленаторе Ювентуса Массимилиано Аллегри будущим летом может оставить свой пост.

Как сообщает Gazzetta Dello Sport, в настоящее время в Ювентусе существует ряд факторов, из-за которых отношения между наставником команды Массимилиано Аллегри и футболистами команды становятся все напряженнее.

Отмечается, что алленаторе бьянко-нери крайне разгневан на свою команду из-за качества футбола, который был показан Старой Синьорой в недавнем проигрышном матче с Миланом в Суперкубке Италии.

Также внутри команды есть разногласия между тренером и рядом футболистом.

Кроме того, подогревают слухи о возможном уходе Аллегри разговоры о потенциальной работе наставника в Арсенале, где он может сменить Арсена Венгера.

В случае ухода Аллегри, Ювентус, скорее всего, возглавит нынешний наставник Фиорентины Паулу Соуза.

Напомним, Аллегри возглавил Ювентус летом 2014 года. В обоих последующих сезонах наставнику удалось выиграть с командой чемпионство и национальный Кубок.