Нападник Удінезе Ніколо Дзаніоло перебуває у шорт-листі Мілана. Такою інформацією ділиться інсайдер Ніколо Скіра

Стверджується, що 26-річний італієць прагне заробляти більше, проте Удінезе поки не погоджується задовольнити фінансові апетити футболіста. Мілан уважно стежить за розвитком подій. 

У минулому сезоні Дзаніоло взяв участь у 38 зустрічах в усіх турнірах, шість разів вразив чужі ворота та записав на свій рахунок сім результативних передач. 

Згідно з даними авторитетного інтернет-порталу Transfermarkt, вартість Дзаніоло становить 15 мільйонів євро.