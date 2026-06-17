Італійський гранд ретельно стежить за ситуацією навколо нападника Удінезе, який не може узгодити з нинішнім клубом умови нового контракту.
Ніколо Дзаніоло, Getty Images
17 червня 2026, 11:37
Нападник Удінезе Ніколо Дзаніоло перебуває у шорт-листі Мілана. Такою інформацією ділиться інсайдер Ніколо Скіра.
Стверджується, що 26-річний італієць прагне заробляти більше, проте Удінезе поки не погоджується задовольнити фінансові апетити футболіста. Мілан уважно стежить за розвитком подій.
У минулому сезоні Дзаніоло взяв участь у 38 зустрічах в усіх турнірах, шість разів вразив чужі ворота та записав на свій рахунок сім результативних передач.
Згідно з даними авторитетного інтернет-порталу Transfermarkt, вартість Дзаніоло становить 15 мільйонів євро.