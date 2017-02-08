ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер Александрии Владимир Шаран заявил, что его клуб готов пойти на перенос 22-го тура в интересах сборной Украины.

Ранее наставник Сине-Желтых Андрей Шевченко выразил мнение, что его команде удастся лучше подготовиться к важному выездному поединку отбора на ЧМ-2018, если УПЛ перенесет 22-й тур.

"Я поддерживаю Андрея Шевченко, потому что это очень важный поединок для нашей команды. Поэтому, я считаю, надо пойти на уступки, чтобы наша сборная лучше подготовилась к игре с Хорватией", — начал наставник Александрии в интервью каналу Футбол 1.

"Мы на тренировочных сборах и кубковые поединки играем так же — на третий или на четвертый день. Самое главное, чтобы ребята и мы были готовы к этому. Поэтому, я считаю, нужно пойти навстречу сборной", — подытожил Владимир Шаран.

Напомним, президент ФФУ Андрей Павелко призвал стороны найти компромисс в диалоге.