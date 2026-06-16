Football.ua представляє прев'ю матчу групового етапу чемпіонату світу-2026, який пройде 17 червня та розпочнеться о 04:00.
Аргентина — Алжир, Getty Images
16 червня 2026, 08:30
Чинний чемпіон світу розпочинає захист титулу. У стартовому турі групи J збірна Аргентини зустрінеться з Алжиром — командою, яка після тривалої перерви повернулася на світову футбольну арену та готова кинути виклик одному з головних фаворитів турніру. Матч у Канзас-Сіті стане справжньою перевіркою амбіцій обох збірних: аргентинці прагнуть увійти до історії, а алжирці мріють голосно заявити про себе вже в першому турі.
АРГЕНТИНА — АЛЖИР
СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ, 04:00 ▪️ ЕРРОУХЕД СТЕДІУМ, КАНЗАС-СІТІ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Аргентина приїхала до Північної Америки у статусі команди, яку всі хочуть перемогти. Колектив Ліонеля Скалоні не лише впевнено виграв відбірковий цикл у Південній Америці, а й демонструє фантастичну форму напередодні мундіалю. В останніх п'яти матчах "альбіселесте" здобули п'ять перемог, забили 14 м'ячів і пропустили лише один. Надійність в обороні залишається однією з головних візитівок чемпіонів світу, а воротар Еміліано Мартінес продовжує бути гарантом спокою біля власних воріт.
Особлива увага буде прикута до Ліонеля Мессі. Легендарний капітан проводить свій шостий чемпіонат світу та продовжує переписувати історію футболу. Втім, нинішня Аргентина вже давно не залежить виключно від генія свого десятого номера. Родріго де Пауль, Енцо Фернандес та Алексіс Мак Аллістер формують один із найсильніших центрів поля на турнірі, а в атаці поруч із Мессі діють Хуліан Альварес, Лаутаро Мартінес та ціла група футболістів, здатних вирішити долю матчу одним моментом.
Алжир повертається на чемпіонат світу вперше з 2014 року і робить це абсолютно заслужено. Команда Владіміра Петковича домінувала у своїй відбірковій групі в Африці, демонструючи видовищний та результативний футбол. Особливо яскраво проявив себе Мохамед Амура, який став справжнім відкриттям кваліфікації та одним із головних джерел небезпеки біля чужих воріт.
Втім, сила нинішнього Алжиру полягає не лише в індивідуальностях. За останні місяці "лиси пустелі" довели, що здатні конкурувати навіть із найсильнішими суперниками. Перемога над Нідерландами у червні стала серйозним сигналом для всіх учасників турніру, а лише два пропущені м'ячі в останніх шести зустрічах свідчать про значний прогрес у грі без м'яча. Досвідчений Ріяд Марез залишається лідером команди, тоді як Амін Гуїрі, Ібрагім Маза та Амура забезпечують швидкість і креативність попереду.
Попри статус фаворита Аргентини, цей матч навряд чи стане легкою прогулянкою для чемпіонів світу. Алжир має достатньо якості, щоб створювати проблеми навіть грандам, а стартові поєдинки великих турнірів традиційно проходять під високим психологічним тиском — Аргентина особисто у цьому запевнилася проти Саудівської Аравії чотири роки тому. Аргентинці володіють більшим досвідом і класом, але африканська збірна здатна нав'язати боротьбу на кожній ділянці поля та зробити цей матч одним із найцікавіших у першому турі.
👑 betking пропонує поставити на перемогу Аргентини з коефіцієнтом 1.40, а ймовірний успіх збірної Алжиру оцінюється в 9.00. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 4.75.
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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРГЕНТИНА : Емі Мартінес — Моліна, Отаменді, Лісандро Мартінес, Медіна — Де Пауль, Енцо Фернандес, Мак Аллістер, Альмада — Мессі, Хуліан Альварес
АЛЖИР : Зідан — Бельгалі, Манді, Шергі, Аїт-Нурі — Бенталеб, Будауї — Марез, Маза, Амура — Гуїрі
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:0
21+
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