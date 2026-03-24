20-річний півзахисник стане ключовою частиною довгострокового проєкту Майкла Карріка за новою угодою до 2031 року.

Півзахисник Коббі Мейну з великою часткою ймовірності продовжить виступати за Манчестер Юнайтед. За даними інсайдера Фабріціо Романо, "червоні дияволи" близькі до укладення нового контракту з молодим талантом.

Переговори між сторонами тривають ще з січня. Очікується, що нову угоду гравця буде підписано терміном до літа 2031 року. Продовження співпраці з Мейну було пріоритетним завданням для Манчестер Юнайтед, оскільки півзахисник став ключовим виконавцем для Майкла Карріка.

Коббі Мейну є вихованцем Манчестер Юнайтед. Його чинний контракт розрахований до 30 червня 2027 року. У поточному сезоні-2025/26 півзахисник провів за команду 24 матчі, в яких відзначився трьома результативними передачами.