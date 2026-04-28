Клуб готує довгострокову угоду з підвищенням зарплати.
Коббі Мейну, getty images
28 квітня 2026, 15:10
Манчестер Юнайтед наближається до продовження контракту з півзахисником Коббі Мейном до літа 2031 року.
За інформацією з клубу, окрім довгострокової угоди, 21-річний хавбек отримає суттєве підвищення зарплати. Очікується, що остаточне оформлення контракту відбудеться найближчим часом.
У поточному сезоні Коббі Мейну провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 3 результативні передачі, поступово закріпившись у складі Манчестер Юнайтед.
Наразі манкуніанці посідають третє місце в АПЛ, маючи 61 очко. У наступному турі команда Майкла Карріка 3 травня прийме Ліверпуль.