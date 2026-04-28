Англія

Клуб готує довгострокову угоду з підвищенням зарплати.

Манчестер Юнайтед наближається до продовження контракту з півзахисником Коббі Мейном до літа 2031 року.

За інформацією з клубу, окрім довгострокової угоди, 21-річний хавбек отримає суттєве підвищення зарплати. Очікується, що остаточне оформлення контракту відбудеться найближчим часом.

🚨💣 BREAKING: Kobbie Mainoo has agreed all terms of new contract at Man United, all set to sign!



The agreement will be valid until June 2031 with increased salary, as always reported.



Understand it will be official before end of the season, Kobbie could sign this week. 🔐 pic.twitter.com/5xWgqKrG9T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

У поточному сезоні Коббі Мейну провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 3 результативні передачі, поступово закріпившись у складі Манчестер Юнайтед.

Наразі манкуніанці посідають третє місце в АПЛ, маючи 61 очко. У наступному турі команда Майкла Карріка 3 травня прийме Ліверпуль.