Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Англія та Гана.
Марк Геї, Getty Images
23 червня 2026, 22:40
Національні збірні Англії та Гани зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Бостоні.
Томас Тухель, після перемоги над Хорватією (4:2), залучив до стартового складу Геї та Спенса до захисту.
Карлуш Кейруш, на тлі перемоги над Панамою (1:0), використав із перших хвилин Асаре в обороні, тоді як Парті та Сібо гратимуть у центрі поля, а Вільямс розташується праворуч в атаці.
Англія: Пікфорд — Джеймс, Конса, Геї, Спенс — Андерсон, Райс — Мадуеке, Беллінгем, Гордон — Кейн.
Запасні: Дін Гендерсон, Траффорд, О’Райлі, Стоунз, Чалоба, Берн, Кванса, Дж. Гендерсон, Мейну, Роджерс, Езе, Сака, Рашфорд, Воткінс, Тоуні.
Запасні: Аті-Зігі, Ананг, Сейду, Мумін, Баба, Оппонг, Лукассен, Овусу, Боак’є, Фатаву, Томас-Асанте, Баа, Сулемана, Нуама, Аду.
Гана: Асаре — Сеная, Аджетей, Опоку, Менса — Їренкі, Парті, Сібо — Вільямс, Аю, Семеньйо.
Гра Англія — Гана почнеться о 23:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.