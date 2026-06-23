Національні збірні Англії та Гани зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Бостоні.

Томас Тухель, після перемоги над Хорватією (4:2), залучив до стартового складу Геї та Спенса до захисту.

Карлуш Кейруш, на тлі перемоги над Панамою (1:0), використав із перших хвилин Асаре в обороні, тоді як Парті та Сібо гратимуть у центрі поля, а Вільямс розташується праворуч в атаці.

Англія: Пікфорд — Джеймс, Конса, Геї, Спенс — Андерсон, Райс — Мадуеке, Беллінгем, Гордон — Кейн.

Запасні: Дін Гендерсон, Траффорд, О’Райлі, Стоунз, Чалоба, Берн, Кванса, Дж. Гендерсон, Мейну, Роджерс, Езе, Сака, Рашфорд, Воткінс, Тоуні.

Гана: Асаре — Сеная, Аджетей, Опоку, Менса — Їренкі, Парті, Сібо — Вільямс, Аю, Семеньйо.

Запасні: Аті-Зігі, Ананг, Сейду, Мумін, Баба, Оппонг, Лукассен, Овусу, Боак’є, Фатаву, Томас-Асанте, Баа, Сулемана, Нуама, Аду.

Гра Англія — Гана почнеться о 23:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.