Ліга Європи

Сергій Бойко обслужить матч між Уніоном та Юніоном.

Поєдинок стартового туру групового етапу Ліги Європи у групі D між німецьким Уніоном та бельгійським Юніоном Сент-Жилуазом обслужать українські арбітри. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головним арбітром матчу, що пройде у Берліні, буде Сергій Бойко. Його помічниками будуть його співвітчизники Семен Шлончак та Олександр Жуков. Резервним рефері призначено Віталія Романова.

За системою ВАР стежитимуть голландці – Пол ван Букель та Денніс Хуглер.

Нагадаємо, матч Уніон — Юніон Сент-Жилуаз відбудеться 8 вересня о 19:45 за київським часом.