Захисник потрапив до складу на гру проти Фенербахче.
Микита Бурда, фото Динамо
08 вересня 2022, 20:30
Динамо в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги Європи грає на виїзді проти турецького Фенербахче.
В стартовому складі киян з перших хвилин з'явився Микита Бурда, який до цього не грав у офіційних матчах два роки.
В останній раз захисник виходив на поле ще у липні 2020 року, коли Динамо поступилося Колосу.
Зазначимо, що Бурду постійно турбують травми.
Гра Фенербахче — Динамо Київ почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.