Ліга Європи

Захисник потрапив до складу на гру проти Фенербахче.

Динамо в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги Європи грає на виїзді проти турецького Фенербахче.

В стартовому складі киян з перших хвилин з'явився Микита Бурда, який до цього не грав у офіційних матчах два роки.

В останній раз захисник виходив на поле ще у липні 2020 року, коли Динамо поступилося Колосу.

Зазначимо, що Бурду постійно турбують травми.

Гра Фенербахче — Динамо Київ почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.