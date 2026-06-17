Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Але перемогти Саудівську Аравію команда Марсело Б'єлси не змогла.

Збірна Уругваю розпочала виступ на чемпіонаті світу-2026 нічиєю з Саудівською Аравією (1:1), проте після фінального свистка увага була прикута не лише до результату.

Як повідомляє Opta, південноамериканська команда встановила статистичне досягнення, якого на мундіалях не бачили понад пів століття.

У другому таймі зустрічі уругвайці завдали 22 удари по воротах суперника. Це найкращий показник для однієї команди за один тайм матчу чемпіонату світу з 1974 року.

Востаннє більше ударів упродовж однієї половини гри на мундіалі виконувала збірна НДР. На чемпіонаті світу 1974 року в поєдинку проти Чилі східні німці завдали 24 удари в першому таймі, і відтоді жодна команда не могла перевершити або навіть повторити цей результат.

Попри тотальну перевагу після перерви, Уругвай не зумів дотиснути суперника. Голом у складі "селесте" відзначився Максіміліано Араухо, тоді як за Саудівську Аравію забив Абдулела Аль-Амрі.