Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Аргентина та Алжир.
Ліонель Мессі, Getty Images
17 червня 2026, 03:27
Національні збірні Аргентини та Алжиру зіграють у Канзас-Сіті матч першого туру чемпіонату світу-2026.
Аргентина: Е. Мартінес — Монтьєль, Ромеро, Л. Мартінес, Медіна — Де Пауль, Мак Аллістер, Е. Фернандес, Альмада — Мессі, Л. Мартінес.
Запасні: Муссо, Рульї, Тальяфіко, Отаменді, Моліна, Сенесі, Паредес, Барко, Ло Чельсо, Паласіос, Н. Гонсалес, Х. Альварес, Сімеоне, Пас, Лопес.
Запасні: Мастіл, Бенбут, Абада, Тугай, Белаїд, Хаджам, Шергі, Зеррукі, Ауар, Тітрауї, Марез, Бенбуалі, Амура, Бульбіна, Геджеміс.
Алжир: Зідан — Бельгалі, Манді, Бенсебаїні, Аїт-Нурі — Будауї, Маза, Бенталеб — Хадж Мусса, Гуїрі, Шаїбі.
Гра Аргентина — Алжир почнеться о 04:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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