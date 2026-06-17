Національні збірні Аргентини та Алжиру зіграють у Канзас-Сіті матч першого туру чемпіонату світу-2026.

Аргентина: Е. Мартінес — Монтьєль, Ромеро, Л. Мартінес, Медіна — Де Пауль, Мак Аллістер, Е. Фернандес, Альмада — Мессі, Л. Мартінес.

Запасні: Муссо, Рульї, Тальяфіко, Отаменді, Моліна, Сенесі, Паредес, Барко, Ло Чельсо, Паласіос, Н. Гонсалес, Х. Альварес, Сімеоне, Пас, Лопес.

Алжир: Зідан — Бельгалі, Манді, Бенсебаїні, Аїт-Нурі — Будауї, Маза, Бенталеб — Хадж Мусса, Гуїрі, Шаїбі.

Запасні: Мастіл, Бенбут, Абада, Тугай, Белаїд, Хаджам, Шергі, Зеррукі, Ауар, Тітрауї, Марез, Бенбуалі, Амура, Бульбіна, Геджеміс.

Гра Аргентина — Алжир почнеться о 04:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.